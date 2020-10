Covid-19 deja en la ruina a Omar Chaparro y lo obliga a regresar a vivir a México

México.- El actor y conductor Omar Chaparro, no está pasando por su mejor momento, pues la pandemia del Covid-19 afectó tanto sus finanzas que se vio obligado a vender su casa en Los Ángeles, California, y regresar a México a vivir.

Y es que el confinamiento a causa de la pandemia dejó a Omar Chaparro sin varios contratos laborales que ya tenía pactados, lo que afectó su economía y tuvo que tomar una decisión importante, regresar a vivir a México, pues la vida en Estados Unidos es más cara.

Al igual que a todos, se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos y los gastos eran los mismos, es muy caro vivir en Los Ángeles, gastos en México, escuelas, doctor, tuve desafíos, nunca me gusta hablar de mis tragedias, pero sí tuve desafíos fuertes”, dijo el conductor de ‘¿Quién es La Máscara?’ en rueda de prensa..