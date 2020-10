“Covid, te odio”, 'Platanito' es hospitalizado y el virus atacó su corazón

Ciudad de México.- Mediante sus redes sociales, Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘Platanito’, reveló que fue hospitalizado debido a que se contagió de coronavirus (Covid-19).

El payasito para adultos alarmó a sus seguidores después de compartir una foto en la que se le ve en la cama de un hospital y con un tubo de oxígeno pegado a su nariz.

En una segunda imagen, Verduzo aparece a un costado de su esposa Beatriz Rubiera, quien ha estado muy al pendiente de la evolución de dicha enfermedad.

Mediante una transmisión en vivo de Charlie Barrientos, Verduzco habló de su salud y aseguró que ya está saliendo de la enfermedad.

Saliendo ya del Covid, me pegó muy duro, de hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo. Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera, tengo que cuidarme mucho por la neumonía", aseguró.