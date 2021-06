Adiós al tatuaje de Belinda, Criss Angel cambia palabra ‘Beli’ por God

Estados Unidos.- El ilusionista Criss Angel vivió un intenso romance con Belinda en 2017, tan en serio iba que se tatuó la palabra “Beli” en el pecho, el cual ya modificó a partir de que supo del compromiso de la cantante con Christian Nodal.

Belinda y el estadounidense Criss Angel vivieron un romance en 2017, y se les veía tan enamorados que él ya se refería a ella como su prometida.

Cuando se encontraban en la cima de su relación, a petición de Belinda, el también músico se tatuó el nombre “Beli” en el pectoral izquierdo, que se borró cuando supo que mantenía una relación con Christian Nodal.

La relación llegó a su fin y no en los mejores términos, pues Criss Angel aseguró que Belinda estaba con él por interés, pues solo lo buscó para promocionar su carrera, incluso la llamó “maestra del engaño”.

El amor no viene con un precio, la honestidad siempre debe estar, mentir acerca de quién eres, no lo hace verdad, esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió Criss Angel en ese entonces en Twitter.