México.- En 2017, cuando Criss Angel y Belinda terminaron su relación, él usó sus redes sociales para escribir un mensaje en el que la llamó “maestra del engaño”, pero años después, ni Christian Nodal ni Lupillo Rivera escucharon esta advertencia.

El famoso ilusionista estadounidense no mencionó el nombre de Belinda en su publicación, pero la subió a horas de que la cantante dio a conocer en su Twitter que se encontraba soltera, por lo que fue interpretada como una indirecta.

Aunque Criss Angel y Belinda nunca hicieron oficial su romance, sí se dejaron ver juntos en varias fotos y videos de manera amorosa, luego de que la también actriz de Televisa acudiera a verlo en Las Vegas en el verano de 2016.

Belinda y Criss Angel en una de las fotos en las que aparecen juntos./ Foto: Google

Hay que recordar que en ese mismo año, Belinda compartió en sus redes sociales un video en el que aparece levitando gracias al ilusionismo de Criss Angel y en otoño de 2016, fueron captados en Los Cabos.

Casi un año después, en mayo del 2017, Belinda estrenó la película “Baywatch” junto a Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”. Dos meses después, Criss Angel recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y finalmente en septiembre, el mago arremetió contra Belinda.

El mensaje de Criss Angel

A través de Instagram, Criss Angel escribió un mensaje que muchos interpretaron como indirecta hacia Belinda, con quien mantuvo una relación entre 2016 y 2017.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar, engañar acerca de quién eres o quién soy no lo hace verdadero. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, -Mooshcoo.

Y ahora que Belinda y Christian Nodal se han convertido en tema del momento debido a que terminaron su relación de un año y medio, en las redes sociales han recordado esas palabras de Criss Angel.

La publicación de Criss Angel que supuestamente es dirigida hacia Belinda./ Foto: Instagram

También cabe recordar que cuando el deportista Romel Pacheco insinuó que quería conquistar el corazón de Belinda, el ilusionista reaccionó a esa noticia lanzando otra advertencia sobre la intérprete de “Sapito”.

“Espero que tenga mucho dinero y un detector de mentiras”, fue lo que dijo Criss Angel.

Se dice que Criss Angel terminó a Belinda porque supuestamente le encontró a ella unos mensajes con su expareja, el cirujano Benjamín Talei.

De Criss Angel a Lupillo Rivera y Christian Nodal

En 2019 Belinda y Lupillo Rivera se conocieron en “La Voz”, ambos fueron coaches del reality e iniciaron una relación que duró solo cinco meses, según confirmó el mismo cantante a Chisme no Like.

“Yo conocí a Belinda en ‘La Voz’, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente. Fue una mujer que realmente quise y una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas. Nunca había amado a una mujer tanto en mi vida. (Es) La mujer más hermosa que he conocido en mi vida”, dijo Lupillo a “Chisme No Like” en su canal de YouTube.

Belinda y Lupillo Rivera en el programa "La Voz"./ Foto: Google

Sin embargo, Belinda nunca aceptó que haya tenido un noviazgo con el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

Un año después, en 2020, Belinda volvió a ser invitada a ser coach de “La Voz”, ahora junto a Christian Nodal, María José y Ricardo Montaner, y ahí comenzó su historia de amor que este 12 de febrero de 2022, se volvió de desamor luego de que el cantante confirmó la ruptura.

Tanto Criss Angel como Lupillo Rivera y Christian Nodal se tatuaron a Belinda en su piel, ya sea su nombre, su rostro o sus ojos, de modo que también han circulado varios memes sobre ellos.

Belinda y Christian Nodal finalizaron su relación en febrero de 2022./ Foto: Google

