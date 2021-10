México. Belinda es conocida por su trayectoria en la actuación, iniciando desde muy pequeña en la telenovela de Televisa “Amigos x siempre”, así como en la industria musical; pero la cantante también ha dado mucho de qué hablar con su vida amorosa.

Una de sus parejas fue el ilusionista Criss Angel, con quien mantuvo una relación entre 2016 y 2017, y ahora, el estadounidense reveló el verdadero motivo por el cual se separó de Belinda.

Aunque Criss Angel tenía 49 años y Belinda tan sólo 29, la relación parecía ser perfecta y fuerte, pero Criss desató la ruptura luego de encontrar mensajes amorosos entre Belinda y una tercera persona.

Aquella relación inquebrantable y muy romántica llegó a su fin tras la supuesta infidelidad de la ex jueza de “La Voz México”, pues el ilusionista relató que los mensajes que encontró eran entre Belinda y el cirujano plástico Benjamín Talei.

La intérprete de “Egoísta”, acudió a Benjamín como una clienta en busca de retocarse el mentón y las mejillas, tiempo después lo que comenzó siendo una relación entre paciente y médico, terminó en un amorío que resultó ser el causante de la separación entre Criss y Beli.

No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, escribió Criss Angel en sus redes sociales al término de la relación.