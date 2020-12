Cristian Castro muestra en redes sociales que aún toma leche en biberón

México.- El cantante mexicano Cristian Castro mostró en sus redes sociales que a los 46 años aún le gusta tomar leche en biberón, una costumbre de él que ya había sido ventilada por su ex esposa Gabriela Bo.

Y es que el hijo de Verónica Castro mostró en redes sociales que no tiene ningún problema en que se sepa que aún usa el biberón.

Cristian Castro compartió una imagen en Instagram donde se le ve jugando videojuegos tomando leche en un biberón de ‘Elmo’, personaje de Plaza Sésamo.

En la imagen se ve que Cristian disfruta de su mamila, y lejos de criticarlo, sus miles de seguidores lo felicitaron por mostrar su peculiar costumbre sin miedo al ‘qué dirán’.

La mejor voz del mundo... ¡Te adoro Cris!”, “Hermoso Gallito, no madures más, todos tenemos un niño adentro… te amo”, “Él no está bromeando, es en serio”, “ja, ja, ja, que divertido, ahora te conozco un poco más, cuídate mucho, Dios te bendiga”, “mañana todos los medios van a estar criticando”, “Mi Peter pan, te amo”, le escribieron al intérprete de ‘Azul’.

Hace dos años, su ex esposa, la paraguaya Gabriela Bo, dijo en un programa de espectáculos que Cristian Castro le pedía a sus empleadas prepararle su biberón con leche.

Y el cantante mexicano no lo negó, en el programa que conduce Lili Estefan y Raúl de Molina contó que le gusta sentir cosas que sentía cuando era niño.

Me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan “ay, que niñito”, “eres un bobito”. A mí no me importa”, aceptó Cristian Castro.