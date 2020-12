Cristian Castro no "quiere madurar" y revela que venderá biberones para adultos

Ciudad de México.- El cantante mexicano, Cristian Castro reveló tiene planeado lanzar a la venta biberones para adultos.

Mediante una entrevista con el medio argentino Radio Mitre, el hijo de Verónica Castro, aseguró que no le molestan críticas después de que confesó que aún bebía leche desde un biberón.

Así mismo, detalló que aún se siente como si estuviera en la secundaría y que no quiere madurar.

La gente siempre se me burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria… y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años", concluyó.