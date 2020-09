Cristian Castro tuvo miedo de saber que ‘El Loco’ Valdés no quisiera que naciera

México.- ‘Tenía miedo de saber si realmente quiso que viniera a este mundo o no’, confesó el cantante Cristian Castro sobre su pasado con su padre, Manuel ‘Loco’ Valdés, quien falleció este 28 de agosto, después de varios meses delicado de salud.

La verdad tuve miedo, de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo o no, no sabía bien qué posición tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí”, comentó el hijo de Verónica Castro en una conferencia de prensa.