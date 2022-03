Señalan a Pepillo Origel por postura sobre Luis de Llano

CDMX.- Son muchos los famosos que han respaldado la denuncia de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano Macedo, pero también están las críticas, y una de ellas le cayó a Pepillo Origel.

Juan José Origel, emitió una postura neutral sobre el caso: “tanto Luis como Sasha me caen muy bien, así que yo ni de un lado ni del otro”.

Esto fue señalado como un acto de “barberos”, por parte de usuarios de redes sociales, que le comentaron al conductor que ante la evidencia no queda más que abogar por la justicia.

Luis de Llano me cae muy bien, Sasha me cae muy bien, los dos me caen muy bien, así que yo ni de un lado ni de otro lado. Pero Yordi entrevistó a Luis de Llano, entre otras cosas hablaron de una relación que hace muchos años tuvo Luis con Sasha”, dijo Pepillo en su programa.