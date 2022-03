Jane Campion y El poder del perro ganan en los Critics’ Choice Awards y avanzan rumbo al Oscar

Estados Unidos.- La noche de este domingo Jane Campion avanzó en su camino a los premios Oscar al triunfar en los Critics’ Choice Awards en varias categorías, incluidas Mejor Director y Mejor Película por El Poder del Perro (The Power of Dog), mismas en las que participaba el mexicano Guillermo del Toro.

Los actores y conductores que participaron en la 27 entrega de los Critics’ Choice Awards aprovecharon los micrófonos para mandar mensajes de paz y apoyo a las personas que son víctimas del conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania.

La ceremonia para reconocer a lo mejor del cine y la televisión se llevó a cabo de manera presencial en Los Ángeles, California.

El poder del perro ganó en los Critics' Choice Awards en la categoría de Mejor Película. Foto: Twitter

"Quiero que nos tomemos unos momentos para reconocer el coraje del pueblo ucraniano que está defendiendo su derecho a la independencia y la democracia, honestamente espero que nos unamos a través de Hollywood, que ha sido la fuente de creatividad en el siglo XXI y espero que la gente de Ucrania esté bien, estamos con ustedes", dijo la actriz Maria Bakalova, quien fue la primera en pronunciarse al respecto.

Al recibir el premio para Serie de comedia con Ted Lasso, la actriz Hannah Waddingham dijo que lo que más le preocupa de la situación son los bebés que están siendo desestimados.

"Por favor pensemos en ellos y hagamos que esto pare".

Michael Keaton, galardonado como Actor en una miniserie ("Dopesick"), fue directo enviando una recomendación para el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Presidente Zelenski, siga con su lucha, hay una sola forma de cambiar las cosas: con justicia y con derechos, la dignidad de los votantes es muy importante", señaló Keaton.

La ganadora como Película fue "The power of the dog", dirigida por la neozelandesa Jane Campion, quien también ganó como Directora, en la que también competía el mexicano Guillermo del Toro.

Billy Crystal fue reconocido con el premio a la trayectoria.

Halley Berry se llevó el premio SeeHer en honor a la labor e imagen de las mujeres en la industria y Billy Crystal fue aplaudido por su trayectoria.

La serie más galardonada fue "Succession", que tenía ocho nominaciones y obtuvo el premio a Serie de drama, Elenco y Actor de reparto en serie de drama, para Kieran Culkin.

Destacó la presencia de las tenistas Serena y Venus Williams, quienes inspiraron la película King Richard, que le dio a Will Smith el premio para Actor.

"Gracias por enriquecerme con su historia, lo que ustedes fueron capaces de hacer y su familia inspiró a todos en este país y en ese mundo. Ustedes son la definición del sueño americano", dijo Smith.

Lista completa de ganadores en los Critic’s Choice Awards

EN CINE

Mejor Película: El poder del perro

Mejor Actor: Will Smith por Rey Richard: una familia ganadora

Mejor Actriz: Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur por CODA: Señales del corazón

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose por Amor sin barreras

Mejor Actor/Actriz Joven: Jude Hill por Belfast

Mejor Reparto: Belfast

Mejor Director: Jane Campion por El Poder del Perro

Mejor Guión Original: Kenneth Branagh por Belfast

Mejor Guión Adaptado: Jane Campion por El Poder del Perro

Mejor Cinematografía: Ari Wegner por El Poder del Perro

Mejor Diseño de Producción: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos por Duna

Mejor Edición: Sarah Broshar y Michael Kahn por Amor Sin Barreras

Mejor Diseño de Vestuario: Jenny Beavan por Cruella

Mejor Maquillaje y Peinado: The Eyes of Tammy Faye

Mejores Efectos Especiales : Duna

Mejor Comedia: Licorice Pizza

Mejor Película Animada: La familia Mitchell vs. las máquinas

Mejor Película en Lengua Extranjera: Drive My Car

Mejor Canción: No Time to Die, Sin tiempo para morir

Mejor Banda Sonora: Hans Zimmer por Duna

EN TELEVISIÓN

Mejor Serie Drama: Succession de HBO

Mejor Actor Drama: Jung-jae Lee porSquid Game (Netflix)

Mejor Actriz Drama: Melanie Lynskey por Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actor de Reparto Drama: Kieran Culkin por Succession (HBO)

Mejor Actriz de Reparto drama: Sarah Snook por Succession (HBO)

Mejor Serie Comedia: Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Actor Comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Actriz Comedia: Jean Smart por Hacks (HBO Max)

Mejor Actor de Reparto Comedia: Brett Goldstein por Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Actriz de Reparto Comedia: Hannah Waddingham por Ted Lasso (Apple TV+)

SERIE LIMITADA O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN