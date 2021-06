California.- El pasado 28 de mayo se estrenó en todo el mundo “Cruella”, y como era de esperarse, el público ya está disfrutando de la nueva película de acción real de Disney.

La cinta, que revela el origen de una de las villanas más icónicas de todos los tiempos, es protagonizada por Emma Stone.

El film no sólo está conquistando a los fans con una historia intrigante y un vestuario, sino que además está dando de qué hablar en materia de música.

Aquí, algunos datos para conocer más sobre el universo sonoro de Cruella y el playlist, que recomienda Disney+.

Florence + The Machine presenta: “Call me Cruella”

La música es uno de los aciertos. FOTO: ESPECIAL

Pocos días antes del estreno, se dio a conocer “Call Me Cruella”, la canción original de la película interpretada por la banda británica Florence + The Machine. El tema musical, que integra la banda de sonido del film, refleja el espíritu del personaje de Cruella combinando una letra que capta su esencia a la perfección con la voz inconfundible de la cantante Florence Welch, y una melodía intensa y dramática, digna de la icónica villana.

La banda de sonido es una explosión de Punk y Pop

El punk a todo lo que da. FOTO: DISNEY

Compuesta por una selección ecléctica del rock emergente de la década del 70, la banda de sonido de la peli es una explosión del punk y pop con éxitos de bandas tan diversas como Queen, The Clash, Bee Gees, Blondie y más. “El Londres de los años 70 tiene una gran riqueza musical. La película transcurre en Londres en los años 70.

La banda sonora forma parte de la playlist oficial de Cruella, disponible en plataformas digitales. ¿Algunas de las canciones incluidas? “One Way or Another” de Blondie, “Should I Stay or Should I Go” de The Clash, “Stone Cold Crazy” de Queen, “Whisper, Whisper” de Bee Gees, “Five to One” de The Doors y “Whole Lotta Love” de Ike & Tina Turner. “La música le inyecta energía y una sensación de rebelión a la película”, concluye el productor Andrew Gunn.

La música instrumental también es un acierto

Emma Stone sabe cómo hacer su papel. foto: Disney

Es la acompañante perfecta para la colección de canciones presentada en la película. Para componer la banda sonora instrumental, los realizadores eligieron al reconocido compositor Nicholas Britell, nominado a los premios Óscar por su trabajo en “Luz de luna”.