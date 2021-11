¿Dónde y cuándo comprar las entradas para ver el estreno de ‘Spider Man: No Way Home’

AM.- Cinépolis publicó la fecha del arranque de la venta de boletos para ser parte del estreno de ‘Spider Man: No Way Home’.

Cinépolis fueron los primeros que sacaron la preventa, junto al segundo tráiler.

¡BOMBA! tenemos NUEVO tráiler oficial de #SpiderMan #SinCaminoACasa. Estreno este 16 de diciembre. Cuenta regresiva para la preventa, este 29 de noviembre”, anunciaron vía Twitter.

La nueva película llamó la atención. Foto: Especial

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider- Man, ya no puede separar su vida normal de los altos riesgos de ser un súper héroe. Cuando pide ayuda al Doctor Strange, estos riesgos se vuelven más peligrosos, forzándolo a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

Sigue teoría de tres Spider Man

Como era de suponerse, el video de Sony Brasil se hizo viral a los pocos minutos y aseguraron miles de internautas que posiblemente Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron borrados del tráiler, por esa razón los fanáticos conservan la esperanza.

Se sabe que Marvel siempre ha hecho este tipo de ediciones, como cuando en Avengers: “End Game” quitaron y editaron escenas de los tráiler.

Se espera una película emocionante. Foto: Especial.

Por otro lado, se puede ver un poco más de la relación que “Peter Parker” tendrá con “Doctor Strange” (Benedict Cumberbatch) la que se rumorea será mala porque todo el conflicto se desatará debido a una petición especial que hizo el conocido superhéroe y por la cual se terminan liberando a los villanos de otros universos.

Cabe destacar que dentro del avance del día de ayer también hubo una referencia exacta al SpiderMan de Andrew Garfield, cuando MJ (Zendya) sufre una caída y Peter Parker trata de protegerla, los fanáticos del arácnido relacionaron esa escena.

Spider todo listo para la peli. Foto: Especial

