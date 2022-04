Conoce la fecha de estreno de ‘El verano que me enamoré' de Prime Video

México.- “El verano en que me enamoré” es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una joven y dos hermanos, la relación en constante evolución entre las madres y sus hijos, y el poder que perdura de la fuerte amistad femenina.

Es una historia del final de la adolescencia, sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de ese verano perfecto. Se estrenará este 17 de junio en Prime Video.

El póster oficial de la serie. Foto: Prime Video.

El verano en que me enamoré es protagonizada por Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso y Minnie Mills, con Colin Ferguson y Tom Everett Scott.

El verano en que me enamoré de Prime Video, de la que es productora ejecutiva y co-showrunner, y la recién anunciada serie de Netflix XO, Kitty, un spin-off del universo de To All The Boys, que también será productora ejecutiva y co-showrunner. En cine, fue productora ejecutiva de las tres películas de la exitosa trilogía To All The Boys de Netflix. Vive en Brooklyn, Nueva York.