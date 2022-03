¿Cuándo vendrá Ringo Starr de The Beatles a México?

AM.- Tras una larga espera, el legendario Ringo Starr & His All-Starr Band vendrán a México: 19 de octubre de 2022 en el Auditorio Nacional.

Es la nueva fecha confirmada para la presentación originalmente pactada a realizarse el 20 de octubre de 2020 y que, debido a la pausa de actividades, fue pospuesta para el 20 de octubre de 2021.

Ringo en sus buenos tiempos. Foto: Facebook

Las entradas están disponibles en las taquillas del inmueble, Centros Ticketmaster autorizados.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Los boletos adquiridos anteriormente serán válidos para la nueva fecha: el 19 de octubre de 2022.

Ringo Starr estará en México. Foto: Facebook

Estamos a meses de que el flamante baterista de The Beatles, Ringo Starr, acompañado de su banda conformada por Warren Ham, Edgar Winter, Steve Lukather, Hamish Stuart, Colin Hay y Gregg Bissonette, conviertan el escenario del Coloso de Reforma en una fiesta musical que incluirá sus más grandes éxitos, entre ellos, los de su último EP: What’s My Name.