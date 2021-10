¿Dónde y cuándo se estrena ‘La Venganza de las Juanas’ la nueva serie

CDMX.- ‘La Venganza de las Juanas’ es una de las series más esperadas y esta semana será el estreno del thriller que se inspiró en la famosa telenovela colombiana escrita por Bernardo Romero.

La serie de 18 episodios que se estrena este 6 de octubre por Netflix, es una recreación de la telenovela colombiana “Las Juanas” creada por Bernardo Romero Pereiro, producida por Lemon Films (Monarca, Control Z) y con guión de Jimena Romero (hija del autor original) y Alejandro Reyes.

Muestra a un grupo de mujeres decididas a buscar su origen y desde ahí definir un nuevo destino: Juana Matilde (Juana Arias) una mujer que viaja de Colombia a México con ganas de convertirse en cantante, pero sobre todo descubrir el paradero de su mamá.

Las Juanas la nueva serie de Netflix. FOTO: NETFLIX

Juana Caridad (Oka Giner) es una novicia que busca proteger a las mujeres en peligro y que comienza a cuestionarse su verdadera vocación en la vida; Juana Valentina (Renata Notni) es una periodista en busca de la verdad; Juana Bautista (Sofía Engberg) es una mujer con una intuición especial que le permite ver cosas más allá; y Juana Manuela (Zuria Vega), una bailarina exótica con un pasado que la atormenta, quien, además, debe lidiar con la relación con su mamá.

Juntas emprenden un intensa búsqueda para desenterrar los secretos que las unen y descubrir la verdadera identidad de su padre.

Las Juanas y sus similitudes con las actrices

En entrevista, las protagonistas de la serie Juana Arias, Oka Giner, Renata Notni, Sofía Engberg y Zuria Vega, hablaron sobre este estreno, que habla sobre la sororidad entre mujeres.

Están los sueños, como que a cada una la dirige un sueño, pero luego lo que las une este lazo y de ahí surge la hermandad, es de las partes más importantes de la serie”, dijo Renata Notni.

Cada una de las actrices compartieron su experiencia, por ejemplo, Oka Giner como Caridad, la hermana monja que vive una situación de conflicto que se desmenuzará en la serie.

Se encuentra con estas cuatro mujeres que no la van a dejar caer nunca, y eso experimentarlo de otra forma fue maravilloso. Llegar al set con estas compañeras maravillosas y hacernos amigas. Surgió una linda amistad”, recalcó.

Las Juanas comparten similItudes con sus personajes. FOTO: NETFLIX

Juana Matilde compartió su experiencia de conexión con su personaje como Juana Arias; curiosamente se llama igual, tiene una misma marca de nacimiento y desde siempre soñó con ese personaje.

Todos los días antes de ir a la escuela me pintaba ese lunar de pez, pensando que un día me iban a descubrir, iba a la escuela pensando que era la sexta Juana, y se tardaron más de 23 años en descubrirme. Para mí, esta serie tiene un gran valor sentimental”, platicó.

Cada una presenta una peculiaridad. FOTO: NETFLIX

Sofía Engberg compartió que Juana Bautista, al ser una mujer de carácter fuerte, y que no se quiebra, no comparte mucho su personalidad, pues en la vida real es una mujer muy sensible.

Me gustó que Bautista se mueve con facilidad, de casa, de ciudad, eso sí tenemos en común; me gusta la parte donde se hace mención de su herencia maya y el espíritu universal”, comentó.

Otro de los personajes son: Iván Amozurrutia, Jorge Antonio Guerrero, Pablo Astiazarán, Fernando Becerril, Federico Espejo, Carlos Athié, Verónica Merchant, Ana Ludyvina, Mauricio Isaac y Ricky del Real, entre otros.

La serie se estrenará este 6 de octubre por Netflix.

Renata Notni es una periodista aguerrida. FOTO: NETFLIX







