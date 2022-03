¿Dónde y cuándo se estrena ‘Night Sky’ en plataformas?

CDMX.- Prime Video anunció que la esperada serie Amazon Original, Night Sky (que previamente llevaba el nombre de Lightyears) de Legendary Television, protagonizada por la ganadora del Oscar, Sissy Spacek (The Old Man and The Gun) y el ganador del Oscar, J.K. Simmons (Being the Ricardos) estrenará sus ocho episodios exclusivamente en Prime Video este viernes 20 de mayo.

Abarcando el espacio y tiempo, Night Sky sigue a Irene (Spacek) y Franklin York (Simmons), una pareja que años atrás, descubrió una cámara secreta escondida en su patio trasero, que inexplicablemente los lleva a un planeta extraño y desierto.

Night Sky es la nueva serie. Foto: Especial

Ellos han guardado el secreto, pero cuando un enigmático joven (Chai Hansen, The Newsreader) entra en sus vidas, a tranquila y callada existencia de los York cambia rápidamente... y la misteriosa cámara que pensar que conocían tan bien, resulta ser mucho más de lo que podrían haber imaginado.

Night Sky es una coproducción de Amazon Studios y Legendary Television (Carnival Row, Paper Girls) y fue escrita por Holden Miller quien también es productor ejecutivo, con Daniel C. Connolly como showrunner y productor ejecutivo. Jimmy Miller y Sam Hansen de Mosaic son productores ejecutivos, junto con el ganador del Emmy y BAFTA, Philip Martin.