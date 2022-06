¿Dónde y cuándo ver ‘Háblame de ti’ película que habla sobre el eco del amigo secreto?

México.- Háblame de ti es la historia de Chava es un adolescente con poca suerte en el amor, pero que cambia al conocer a ‘Brujita’, una misteriosa admiradora empieza a enviarle mensajes,

Al tratar de averiguar quién es ella, Chava conoce a Carlos, un chico de su clase de natación, que le ayudará a revelar la verdad detrás de Brujita.

En este proceso, Chava descubrirá aspectos que desconocía de su familia, amigos e inclusive de sí mismo que le ayudarán a definir quién es él. Ésta es la premisa de Háblame de ti, ópera prima de Eduardo Cortés que presenta su tráiler.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Después de su participación en el Festival Internacional de Cortometrajes de México con su cortometraje Every me, every you (2018) y de su experiencia como supervisor de producción y asistente de dirección en diversos proyectos, Cortés inicia su camino en el mundo de los largometrajes con esta emotiva película.

Háblame de ti es la historia que habla sobre los crush. Foto: Especial.

Además de su elenco juvenil con Germán Bracco (¡Yo, también!, 2006), Martín Saracho (Dos veces tú, 2018), Renata Vaca (Dale gas, 2022) e Isadora Vives (Si nos dejan, 2021) en los roles protagónicos, este proyecto cuenta con las participaciones de primeros actores tales como Julio Bracho (Arráncame la vida, 2008; El Mariachi, 2014), Arcelia Ramírez (La Civil 2021; La niña en la piedra, 2006), Hugo Catalán (Yo soy la felicidad de este mundo, 2014) y Daniela Schmidt (Casi Divas, 2008).

Divertida y conmovedora, esta es la historia de cómo el mundo de Chava cambia radicalmente después de leer un mensaje que afectará su vida y le permitirá experimentar más allá de lo que la sociedad nos ha dictado.

Háblame de ti prepara su llegada a las salas comerciales para esta temporada de otoño 2022.