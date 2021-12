¿Dónde y cuándo se estrena la serie ‘Pam y Tommy’? inspirada en el famoso video viral

AM.- La plataforma Star+ anunció la salida de la nueva serie original: “Pam y Tommy” inspirada en el polémico video íntimo de la modelo y actriz Pamela Anderson y el músico Tommy Lee.

El proyecto saldrá a la luz con tres primeros episodios en febrero del 2022, en exclusiva para dicha plataforma.

La historia de Pam y Tommy con el video casero que se volvió viral. Foto: Instagram

La serie basada en un escándalo real, incluye a Lily James (“Yesterday”), Sebastian Stan (“The Falcon and the Winter Soldier”), Nick Offerman (“Parks and Recreation”), Taylo Schilling (“Orange is the New Black”) y Seth Rogen (“Long Shot”).

Basado en la vida de la estrella de Tommy Lee. Foto: Instagram

La pareja estuvo casada entre 1995 y 1998. Tuvieron dos hijos, se divorciaron, se reconciliaron y terminaron definitivamente en 2008. Ellos fueron, además, protagonistas de uno de los escándalos más comentados a inicios de la era de Internet, cuando se publicó sin su consentimiento una película pornográfica casera que habían hecho.

La serie estará disponible en febrero 2.

Estará disponible en la plataforma estadounidense Hulu.





