¿Dónde y cuándo ver el concierto más importante de The Doors?

AM.- Los fans de The Doors cuentan las horas para ser parte de uno de los conciertos más emblemáticos de la banda, que por primera vez se estrenará en cines.

Este 4 de noviembre, los cines se transformarán en salas de concierto para llevar la experiencia de un espectáculo legendario, el que se considera el mejor concierto de la banda jamás grabado, como nunca antes se ha visto.

El espectáculo está remasterizado con un sonido Dolby ATMOS® (en salas equipadas) y surround 5.1 por Bruce Botnick.

The Doors presentará su concierto más importante. Foto: Facebook

The Doors: Live At The Bowl ’68 Edición Especial incluye el concierto en su totalidad, junto con una función de John Densmore y Robby Krieger grabada exclusivamente para las pantallas de cine.

The Doors celebra 50 años del L.A. WOMAN

Todo esto, se trata de una celebración por el 50 aniversario de L.A. Woman, el sexto álbum de la banda, publicado en abril de 1971. Fue el último disco que grabó el cantante Jim Morrison, quien murió tres meses después en París.

The Doors presenta su disco de aniversario. Foto: Facebook

Es un álbum casi exclusivamente de blues, un estilo que en trabajos anteriores no había sido más que una influencia, aunque cada vez más marcada y ya predominante en el anterior "Morrison Hotel".

Las entradas ya están disponibles en Cinépolis, con dos funciones 7:30 y 9:45 de la noche. Es el costo es de 99 pesos.







