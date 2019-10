¡Cuánto amor! Selena Gómez presume a su perrita con tierna foto

Estados Unidos.- Selena Gómez no solo ha demostrado ser amante de las artes, sino también de los animales y sobre todo de los perros, pues tiene cinco canes; entre ellos Winnie, su french poodle que lleva a todos lados y a quien no duda en presumir en redes.

Recientemente la intérprete compartió una fotografía de ella descansando en su sofá junto a su perrita, y otra más abrazándola en el set de grabación de su nuevo video Lose You To Love Me; en ésta última sus fans comentaron lo buena dueña que era por llevar a su mascota con ella para que compartiera un momento tan especial, su regreso a la música.

Además, Selena ha sido captada en varias ocasiones mientras, como buena dueña, saca a pasear a la más pequeña de sus “perrhijos”, Winnie, por las calles de Los Ángeles.

Y aunque muchos han apuntado que fue hace poco que la cantante tiene a la french poodle, la verdad es que la tiene desde hace algún tiempo, pues ya habían sido captadas juntas este año durante el Coachella.

Selena Gómez ha sido captada con Winnie. Foto: BackGrid

También, Anna Collins, amiga de Gómez compartió una foto de ellas con sus respectivas mascotas, en la que aparece Selena con Winnie en brazos.