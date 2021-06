Esto le cobraron a Lupillo Rivera por su nuevo tatuaje

Ciudad, Guzmán.- Lupillo ha compartido todo el proceso que ha envuelto la desaparición de su tatuaje de Belinda, el que fue removido hace un par de días en Jalisco.

Ahora se sabe, según información de su tatuador ‘Tanke Rules’, cuánto fue lo que cobró y el proceso de creación que llevó más de 3 horas, según lo narró en una entrevista a Ventaneando.

El diseño, se trata de un manchón diseñado por ‘El Rey’ su hijo, y no la recomendación del tatuador tapatío quien le sugirió una calavera o catrina.

El tatuador Antonio Morales, mejor conocido como ‘Tanke Rules’, platicó que no cobró nada por este diseño, que porta el artista en su brazo.

Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, confesó en entrevista con el programa de espectáculos de TV Azteca.