Yahir y el cuerpazo que se llevó el raiting en la telenovela ‘La Desalmada’

CDMX.- Sólo hicieron falta unos tríceps y emoción para que el estreno de ‘La Desalmada’ destronara en raiting a ‘La Voz’ de Tv Azteca.

Yahir fue uno de los responsables del éxito del primer capítulo de la telenovela, protagonizada por Livia Brito y José Ron.

Aunque su participación fue breve (pues tendrá que retomar sus compromisos musicales), esto marcó su regreso a las telenovelas.

De los proyectos más grandes que me ha tocado ver en televisión y qué orgullo que me hayan invitado a formar parte de él.. gracias @elgueromex por invitarme a formar parte de esto.. a todo ese equipo increíble q lo hace posible!!! #GranTeam @desalmadatv No se la pierdan!!!! Gracias familia Prensa Danna”, dijo en sus redes sociales, donde compartió fotos donde fue golpeado.