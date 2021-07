AM.- Este sábado 31 de julio, cumple 41 años el mago más famoso del cine. Su creadora J.K Rowling también es cumpleañera, solo que ella con 56 años en turno. Celebremos este aniversario con lagunos datos curiosos sobre el la saga mágica del "niño que sobrevivó" al mortal ataque de su enemigo Lord Voldemort, quien le dejó la marca de un rayo en la frente.

Según la célebre saga de 7 libros de literatura fantástica creada por Rowling, Harry Potter nació el 31 de julio de 1980 en la ciudad británica ficticia de Godric’s Hollow.

Harry Potter y la piedra filosofal, fue el primer libro publicado en 1997, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas y acercó a la literatura a miles de niños y jóvenes en todo el mundo, que cada año esperaban con ansias el lanzamiento de la continuación de la historia del aprendiz de mago y sus amigos Ron y Hermione en Hogwarts. Las 7 obras de J.K. Rowling se tradujeron a más de 65 idiomas, incluidos el latín y el griego antiguo.

El rotundo éxito llevó a que la industria del cine se interesara por llevar la obra de J.K. Rowling a la gran pantalla. Así fue como en 2001 se estrenó la primera película de la saga, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson en el papel de los jóvenes magos, y que culminaría en 2011 con la segunda parte del último libro, Harry Potter y las reliquias de la muerte.

La idea de escribir una historia sobre un joven que lucha contra el mal mientras estudia en un colegio de magia y hechicería, le surgió a Rowling mientras esperaba un tren con retraso en Manchester, tenía como destino Londres.

Realmente no sé de dónde surgió la idea. Me vino a la mente cuando estaba en un tren hacia Londres. El personaje de Harry estaba completamente formado, al igual que la idea de sus amigos, los personajes de Ron y Hermione. Empezó con Harry, y luego todos estos personajes y situaciones se me vinieron a la cabeza. Era una emoción que nunca había experimentado. Los personajes llegaron en 1990, pero tardé seis años en escribir el libro”, declaró la escritora británica en una entrevista con The Boston Globe en 1999.