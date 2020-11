Cumplen a fans con segundo show virtual de ‘Rock en tu Idioma Eléctrico’

México.- En esta ocasión las segundas vueltas sí son buenas y todos los músicos que conforman ‘Rock en tu Idioma Eléctrico’ están más que listos para cerrar su año con un segundo concierto virtual.

En entrevista con AM, Leoncio Lara, quien es parte de esta generación de músicos que marcaron historia en el Rock en español, platicó del proyecto que repite presentación, a petición de los fans.

Será nuestro segundo streaming, hicimos uno en septiembre, donde presentamos el nuevo disco, es un gustazo, con los colegas es muy agradable; lo que sí es raro, es que no hay público, no sabes si les gustó, cómo reaccionan y esto no deja de ser extraño, y hay que hacer un ejercicio de imaginación”, platicó vía telefónica.