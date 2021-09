Cuquita quería que la internaran junto a Vicente Fernández; sale del hospital tras cirugía de hernia

Jalisco.- María del Refugio Abarca, esposa de Vicente Fernández y mejor conocida como Doña Cuquita, dejó la mañana de este miércoles el hospital el Hospital Real San José, en Zapopan, Jalisco, donde tuvo que ser intervenida de urgencia debido a una hernia.

La esposa de Vicente Fernández fue operada de una hernia, la cual le había dado molestias desde hace algún tiempo, sin embargo, debido al estado de salud de ‘Don Chente’, Cuquita había postergado su atención.

Su médico geriatra, Gabriel Galván, quería practicarle la cirugía desde hace tiempo, pero doña Cuquita se negaba por estar al pendiente de Vicente, quien tiene cerca de 40 días internado tras una caída en su rancho por la que tuvo que ser operado de urgencia de las cervicales

Sin embargo, el domingo Cuquita ya no aguantó, pues tuvo molestias graves por lo que tuvo que ser operada de emergencia.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, el médico que operó a la esposa de ‘El Charro de Huentitán’ dio detalles de su salud.

Agregó que la preocupación de Cuquita por su esposo era tanta que aplazó su propia atención hasta que no pudo más.

El doctor fue cuestionado si la vida de doña Cuquita estuvo en riesgo, a lo cual respondió que si se hubiera postergado más podría haberse complicado.

La oportunidad con la que se atendió, nos permitió que ella no estuviera en ese peligro, porque este tipo de situaciones si se aplazan, probablemente el intestino puede sufrir y entonces las condiciones cambian”, explicó.

Parte de los cuidados que deberá tener doña Cuquita, es permanecer en reposo por lo menos una semana, para que puedan quitarle las puntadas de la cirugía.

Además deberá evitar esfuerzos así como llevar una dieta rica en proteína para que le ayude con la cicatrización.

El médico de doña Cuquita reveló que si por ella hubiera sido habría elegido el mismo hospital en el que está ‘Chente’, pues casi quería que la pusieran en el mismo cuarto que su esposo para recuperarse.

Incluso me dijo ‘oiga doctor ¿y si me opera en el mismo hospital?’, para casi, casi quería que la pusiéramos por un lado… que si se la pongo por un lado a don Vicente, como es de bromista, diría ‘oiga apenas estoy descansando de ella y me la trae’”.