VIDEO. Curvy Zelma canta ‘La diferencia’ de Juan Gabriel y logra la calificación más alta

México.- Curvy Zelma, personalidad de los reality shows de México, encantó con su interpretación de “La Diferencia”, de Juan Gabriel, en “Quiero cantar” que realiza “Venga la Alegría”.

Vestida de charra, Zelma Cherem, mejor conocida como Curvy, interpretó al lado de su pareja de concurso, Miguel Ángel, este tema del fallecido "Divo de Juárez" y aunque encantó, no le ayudó que a su compañero se le olvidó la letra.

Y aunque empezaron nerviosos y a Miguel Ángel se le olvidó la letra, lograron obtener una buena calificación por parte de los jueces.

Al primer integrante del jurado, Mario Lafontaine, le gustó esta obra de Juan Gabriel, dijo que aunque no fue el mejor número de la pareja, sí le gustó. Aunque Horacio Villalobos no opina lo mismo.

No me gustó la puesta en escena, no me pareció, a mi me gusta más esta canción cantada en solitario porque me parece que es un monólogo interno, no me gustó, hubo imprecisiones, se les fue la letra”, opinó Horacio Villalobos.