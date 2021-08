Curvy y Los Destrampados ¡se agarran! en ‘Quiero Cantar’

CDMX.- Curvy Zelma estalló contra Los Destrampados a quienes los calificó de irrespetuosos, cuando según sus palabras, se burlaron de ella en el duelo del martes.

La conductora les reclamó en el programa de este miércoles, y ellos se defendieron diciendo que lo que pasó fue un malentendido.

Los payasos más famosos de la televisión, se enfrentaron a Curvy y Miguel con “Mi Amor Eterno”, sin embargo, Joss y Oscarín realizaron gestos llorando y riéndose.

Tras minutos de discusión, y algunas lágrimas los payasos le ofrecieron disculpas.

Al finalizar, se dieron la mano, y la comunicadora aceptó la disculpa.

Acepto la disculpa que ustedes me dieron como los caballeros que son, yo no estaba viendo si ustedes iban a hacer caras o no. Yo quiero dejar esto atrás, los admiro, respeto, los veo hace muchos años en televisión y sé quienes son”, añadió.