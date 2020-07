Cynthia Klitbo aclara su situación económica luego de decir que sería empleada doméstica

Ciudad de México.- La exactriz de Televisa, Cynthia Klitbo, aclaró su situación económica actual luego de decir que sería hasta empleada doméstica.

Hace unos días, la actriz dio una entrevista para el programa matutino ‘Venga la Alegría’ en donde habló de su familia y de la crisis económica que se vive actualmente en el país debido a la pandemia por coronavirus (Covid-19).

En dicha entrevista, la actriz expresó que haría lo necesario por sacar a su familia adelante, incluso limpiar casas o hacer pan, palabras que se malentendieron por algunos de sus seguidores, pues aseguraban que Klitbo estaba en la ruina.

La villana de ’El privilegio de amar’ aclaró a través de su cuenta oficial de Instagram el malentendido y explicó que ella se refería a "limpiar casas" con un término de hacer lo que fuera por el bienestar de su familia.

Sé que están súper preocupados por mí, la cuestión es que yo dije que me quedaría y me moriría en la raya con las personas que me ayudan en mi casa y que si fuera necesario hasta limpiar una casa por ellas yo lo haría… no he llegado a ese punto gracias a Dios no se ha dado el caso, pero si se diera me muero en la raya con ellas", comentó.