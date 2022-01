México.- Cynthia Klitbo no aguantó más y le contó a Mara Patricia Castañeda el infierno que vivió cuando estuvo casada con Jorge Antolín. Tanto sufrió la actriz de Televisa en su matrimonio, que intentó quitarse la vida.

Cynthia Klitbo, de 54 años, apareció como invitada de la periodista Mara Patricia Castañeda en su programa de YouTube, donde hizo graves revelaciones sobre su relación con el también actor.

La actriz de telenovelas como “Cadenas de amargura”, “La dueña”, “El privilegio de amar” y “Por ella soy Eva”, se casó con Jorge Antolín cuando ella tenía 22 años por recomendación de su mamá, pues ella no estaba enamorada del actor que le llevaba seis años.

No estaba enamorada, me casé con él por recomendación... Mi mamá me convenció de que Jorge era el bueno para la vida y el amor, porque era idéntico a mi papá", contó Klitbo.

Cynthia Klitbo fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda en YouTube./ Foto: Captura

Escondía homosexualidad con machismo

Cynthia Klitbo aseguró a Mara Patricia Castañeda que su ex esposo fue machista con ella debido a que quería esconder que era homosexual, aunque ella se dio cuenta hasta un año después de haberse casado con él.

“Antolín ya no me dejaba trabajar, me dijo que ya no podía hacerlo porque el famoso tenía que ser él, pues él era el hombre”.

Jorge Antolín actualmente es conductor de un programa de televisión en Los Ángeles./ Foto: Facebook

Las revelaciones más fuertes de Klitbo sobre Antolín llegaron cuando recordó que el actor la encerraba bajo llave tratando de que ella no se diera cuenta de sus verdaderas preferencias sexuales.

"No sé si decirlo aquí, pero tenía muchísimo miedo, yo creo que Antolín, de que yo me enterara de su… sí una vez lo fue a buscar el cuate a la casa y mi mamá estaba ahí, ella se dio cuenta", mencionó la actriz.

Con pastillas intentó quitarse la vida

Debido a las actitudes machistas, a la manipulación psicológica y a que Jorge Antolín era homosexual, Cynthia Klitbo cayó en depresión e intentó quitarse la vida por el infierno que vivía en su matrimonio.

La actriz ingirió varias pastillas para tratar de olvidar para siempre su vida con Jorge Antolín, y cuando despertó sana y salva en el hospital, la depresión aumentó.

"El día que me desperté en el hospital y vi que estaba viva me dio depresión… no era feliz, no estaba feliz... Sufrí bulimia involuntaria, estaba en depresión, mi mamá se dio cuenta y me llevó al psicológico", reveló Klitbo.

Cynthia Klitbo no sabía si revelar en YouTube su infierno con Jorge Antolín, aunque finalmente cedió./ Foto: Captura

Jorge Antolín se burló de Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno

Incluso cuando Cynthia Klitbo ya estaba separada de Jorge Antolín, el actor volvió a herirla burlándose de ella y de Francisco Gattorno.

Esto ocurrió en unos premios TvyNovelas, donde Klitbo y Antolín se encontraron y él se burló de su ex esposa porque su matrimonio con Francisco Gattorno había finalizado.

"Se burló, me dijo: ‘te separaste de mí y ve lo que te pasó con Francisco’. Y le dije: ‘Sí pero la diferencia fue que con él me enamoré como una loca y a ti nunca te quise’" recordó Klitbo.

Los últimos trabajos de Cynthia Klitbo en Televisa incluyen las telenovelas: “El Dragón: el regreso de un guerrero”, “Como tú no hay 2”, “Médicos, línea de vida” y “Junta de vecinos”.

Mientras que Jorge Antolín ya no actuó en Televisa después de haber interpretado al doctor López Franco en la telenovela “Rebelde”. Actualmente es conductor del programa “Alarma” de Estrella TV en Los Ángeles.

