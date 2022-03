México.- Luis de Llano Macedo y Sasha Sokol mantuvieron una relación cuando ella era menor de edad, hace 33 años, pero hubo otra famosa que en su juventud quiso ser novia del productor, aunque reveló que él no quiso ‘porque era muy chiquita y no estaba tan vivida’.

La noche de este 8 de marzo la cantante Sasha Sokol sorprendió al hablar sobre un tema que aunque era conocido, ella no había abordado tan abiertamente: Su relación con Luis de Llano Macedo cuando ella era menor de edad, y lo acusó de abuso.

La actriz Cynthia Klitbo reveló en una entrevista que Luis de Llano se refirió a Sasha Sokol como 'muy vividita'. Foto: Captura de video

A través de sus redes sociales, la cantante, integrante original del grupo infantil Timbiriche del cual Luis de Llano era productor, acusó a este de haber abusado de ella, pues compartió que tuvieron una relación durante cuatro años que inició cuando ella tenía 14 años y él 39.

Tras el revuelo que provocaron las declaraciones de Sasha, comenzó a circular un video de una entrevista que dio la actriz Cynthia Klitbo, quien durante la charla confesó que cuando estaba chica estaba enamorada de Luis de Llano, y que incluso le declaró su amor.

En la entrevista publicada en el canal de Youtube Inesmorenotv, Cynthia contó que en algún momento de su vida Luis de Llano le prestó para pagar la renta, y lo definió como un ‘encanto’ de quien estaba enamorada y la protegía.

Luis de Llano aceptó en entrevista con Yordi Rosado que tuvo 'un romance' con Sasha Sokol hace muchos años. Foto: Instagram

“Luis era un encanto y no fui su novia ¿eh? Porque no quiso… me encantaba, es que era un hombre… para empezar me protegía siempre mucho”, contó la actriz.

Yo le decía ‘Luis, vamos a ser novios’ y me decía 'estás muy chiquita’, y yo 'pero Sasha es más chiquita que yo'... ‘sí, pero está más vividita”, expresó Klitbo.

La villana de telenovelas como “La dueña” agregó que en ese entonces él tenía 41 años, y ella era apenas tres años mayor que Sasha, pero que aunque le declaró su amor le preguntó por qué no podían ser novios y él le dijo que ella ‘era una niña buena’, por lo que Klitbo siempre sintió que Luis la cuidaba como a una hija.

Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de abusar de ella cuando era menor

La exintegrante de Timbiriche utilizó sus redes sociales para publicar un extenso comunicado en el que habla de su relación con Luis de Llano cuando ella era menor de edad.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación.

Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así.

Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, fue parte de lo que compartió Sasha.