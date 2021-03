'A mí me violaron más de una vez', revela Cynthia Klitbo

México.- Cynthia Klitbo, protagonista de telenovelas, sorprendió al revelar que fue víctima de violación cuando apenas tenía 14 años, además confesó que el abuso sexual lo vivió en repetidas ocasiones.

Cynthia Klitbo confesó en entrevista para TV Notas que fue violada cuando tenía 14 años por su entonces novio. Expresó que su pareja era integrante de un grupo musical, y que comunmente asistía a fiestas con él a la que acudían personas mayores que ella.

Fue en una de estas reuniones que la actriz vivió la traumática experiencia, pues relató que en una ocasión perdió la noción y no sabía dónde se encontraba, sin embargo cuando despertó se dio cuenta que estaba desnuda y que habían abusado de ella.

Cuando desperté estaba toda vomitada, me estaba broncorespirando y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres", reveló.

La villana de telenovelas explicó que en aquél momento no hizo la denuncia de forma penal porque tenía miedo a sufrir maltrato por parte de las autoridades.

La actriz Cynthia Klitbo no denunció el abuso sexual que sufrió por temor. Foto: Instagram

La actriz de las telenovelas de Televisa "Teresa", "La dueña" y "Cadenas de amargura", relató que esa no fue la única vez que fue vícitma de abuso sexual.

A mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces", contó la actriz.

Klitbo contó que vivió acoso sexual de parte de profesores y hasta de amigos, pero nunca denunció por el mismo temor a ser revictimizada o que pudiera ser señalada.

Compartió que cuando comenzó a ser famosa en la pantalla chica, su ex la buscó para pedirle disculpas por lo que había hecho, sin embargo ella no las aceptó. “Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”.

La novia de 'Rey Grupero' aclaró que ahora no pretende hacer una denuncia pública, pero que si se decide a dar a conocer los nombres de quienes cometieron abuso en su contra lo haría de forma legal, en una delegación.