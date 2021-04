¡Qué flexible! Cynthia Rodríguez hace split en tacones y ajustado short (VIDEO)

México.- Cynthia Rodríguez, conductora de “Venga la Alegría”, sorprendió no solo a sus compañeros, sino a la audiencia cuando se aventó a hacer un split en pleno programa, en entallado short y tacones.

Entre aplausos y porras Cynthia Rodríguez pudo hacer el split y demostró que aún tiene mucha flexibilidad.

Y es que la novia de Carlos Rivera, también ex académico, aceptó el reto durante la visita de un espectáculo de acrobacia y contorsionismo.

La también cantante y actriz es dueña de uno de los rostros más bellos de TV Azteca. Participó como conductora de bambalinas de “La Academia, temporada 2019”.

Fans recordaron que Cynthia Rodríguez mostró el nivel de flexibilidad que tiene desde que estaba en “La Academia” (2005), donde mostró que era capaz de doblarse para entrar en cajas pequeñas.

Mientras no se caiga, todo está bien.. Me agrada hasta eso”, “Y con tacones”, “¡Wow Cynthia! Me sorprendió demasiado, la admiro mucho”, “Siempre tan linda”, le escribieron sus fans en Instagram.