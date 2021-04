CDMX.- Cynthia Rodríguez, la ex participante de La Academia que hoy en día conduce Venga la Alegría, confesó al programa de La Chicuela cuántas cirugías estéticas se ha realizado.

La novia del cantante Carlos Rivera, a quién conoció en La Academia, asegura que sólo se ha operado el busto, aunque hay fotografías en las que se dice, se nota que se ha sometido a más tratamientos.

Es la de busto, es la única cirugía que me he hecho. No me da pena decirlo porque, así como hay mucha gente en contra, yo estoy a favor de que se hagan cosas, pero con gente responsable y no arriesgando la salud", contó la también actriz.