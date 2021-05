Cynthia Rodríguez pierde apuesta y posa muy sexy con playera del Cruz Azul

México.- Cynthia Rodríguez perdió una apuesta con su compañero de "Venga la Alegría, “El Capi” Pérez y tuvo que posar sensual con la playera del Cruz Azul, quien resultó campeón de Guard1anes 2021.

Las fotos con las que Cynthia Rodríguez pagó la apuesta, posando con la playera del Cruz Azul, fueron compartidas en las redes sociales de “Venga la Alegría”.

En minutos, las dos sensuales fotos de la novia del cantante Carlos Rivera llegaron a más de 13 mil Me Gusta.

Pero más que sentirse obligada, las fotos proyectan que Cynthia pagó la apuesta con orgullo y sonriente, y así lo percibieron sus fans.

No pues no sufrió con la apuesta”, “Queremos más fotos”, “Bellísima”, “Gracias Santos, gracias Cruz Azul”, “Se te ven bien esos colores Cynthia”, “Pagando una apuesta con todo el estilo”, “Hermosa, sensualidad a flor de piel”, “Ni los adolescentes saben por qué Dios te hizo tan bella”, reaccionaron fans de la ex alumna de “La Academia”.