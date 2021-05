VIDEO. Hipnotizada, Cynthia Rodríguez le quita la ropa a Sergio Sepúlveda

México.- Cynthia Rodríguez no solo le declaró su amor a su compañero Sergio Sepúlveda, sino que le intentó quitar la ropa, lo que a él le incomodó, pues estaban al aire en “Venga la Alegría”.

Todo esto pasó durante un acto de hipnosis de Tony Kamo, quien causó que Cynthia Rodríguez hiciera cosas inimaginables.

Por petición de Laura G, hipnotizada, la también cantante le declaró su amor a Sergio Sepúlveda, a quien se fue acercando, al grado de causarle incomodidad.

No sabes las ganas que tenía de verte, te juro, debo acercarme, es que no se si te lo había dicho, me da un poco de pena porque están todos aquí, pero tienen que saberlo, es que estas tan guapo, en serio”, le dijo Cynthia Rodríguez a su compañero de programa.

Cynthia Rodríguez se le fue acercando poco a poco a Sergio Sepúlveda al grado de incomodarlo, pues no dejaba de verlo a los ojos y expresarle su amor. Foto: Especial.

Pero cuando Sergio intentó retirarse, ella le pidió que no se fuera y se le acercó más.

Y aumentó de tono cuando la ex académica le confesó que solo de verlo, le causaba sensaciones especiales.

Es que nada más te veo y siento como ganas de ay… tienes que intentarlo, no sabes porque tienes que intentarlo, por qué no, por qué no”, le decía la novia de Carlos Rivera.

Pero cuando la también youtuber de 36 años despertó, se asustó y enseguida se disculpó con Sergio, quien en ese momento se acomodaba la corbata y el saco.

No es cierto, no, no, ay no, perdón”, le decía Cynthia apenada a su compañero.

¿Qué dicen los fans de Cynthia Rodríguez?

El momento de la declaración de amor de Cynthia Rodríguez a Sergio Sepúlveda mientras ella estaba hipnotizada, no fue bien visto por fans que lo tomaron como algo desagradable y cero divertido, pues creen que Laura G solo quiso ridiculizar a su compañera.

Esto no fue divertido, solo fue desagradable e incómodo para Cyn”, “¡Totalmente innecesario! ¡Cuiden sus contenidos y a sus conductores! Cynthia no merece ese momento que le hicieron pasar”, “Y Laura G siempre queriendo ser protagonista”, “Pues como siempre Laura G metiendo cizaña para que Cyn caiga en ridículo…”, comentaron internautas.

Otros seguidores se sintieron incómodos y ofendidos por Cynthia, al grado de ponerse a llorar por lo que le hicieron.

No estuvo bien lo que le hicieron, como fan de Cyn me empecé a sentirme muy mal y hasta lloré, no estuvo bien que le hicieran eso, pobre de Cyn”, opinó otra fan.

Cynthia Rodríguez es el amor platónico de Sergio Sepúlveda. Foto: Facebook.