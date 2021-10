Cambiazo de Cyntia González de Survivor México a Venga la Alegría fin de semana

México.- Este sábado se estrenó la emisión de fin de semana del programa de TV Azteca “Venga la Alegría” y uno de los integrantes de este nueva etapa es Cyntia González, finalista de “Survivor México” y quien se dio una retocadita antes de debutar en el matutino.

Cyntia González mostró sus dotes de chef en el programa al preparar unas mini albóndigas, pero además se divirtió con sus compañeros del show, pues durante la transmisión realizaron varios juegos.

Lo que llamó la atención fue el cambio que luce Cyntia, pues hace un par de semanas la exintegrante de “Survivor México” se realizó una cirugía de nariz, además de que compartió en redes que comenzaría su diseño de sonrisa, de la mano de una especialista que le puso brackets, de los que no se notan.

Entre su ‘manita de gato’ y el maquillaje, Cyntia se ve muy diferente de aquella mujer que sobrevivió durante varios meses en una isla de República Dominicana sin nada de lujos junto a los demás competidores de “Survivor México”.

En redes sociales varios hicieron comentarios sobre la nueva imagen de la chef, además de que a algunos no les gustó su participación.

“Cyntia en bien operada y arreglando dentadura y demás pero lamentablemente ni así logra tener porte, ve Laura Zapata con sus años y se ve igual y súper llamativa. Bravo para todos los demás”, “A Dalú le deberían dar el espacio de Cynthia, es muchísimo mejor vibra y mas locución y chispa”.

Cynthia no tiene nada que estar haciendo ahí, no le queda salir en TV, no sirve para nada”, se lee en un mensaje de Instagram.