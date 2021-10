Cyntia González de Venga la Alegría confiesa si se haría más cirugías

AM.- En entrevista exclusiva con AM, la chef Cyntia González exparticipante de Survivor y ahora conductora de Venga la Alegría habló sobre sus planes y si se realizaría más operaciones estéticas.

Cyntia González está en su mejor momento. FOTO: TVAZTECA

La chef habló sobre la operación de nariz a la que se sometió justo después de salir de Survivor.

La jorobita que tenía en mi nariz es de herencia por parte de mi papá, no me gustaba esa parte y cuando salgo de Survivor y me dicen que voy a tener esta oportunidad (de conducir), lo tengo que hacer sí o sí porque después de estar en el aire no voy a poder”, platicó.

Fue entonces que después de someterse a esa operación, grabó promocionales del programa, a pesar de las críticas que ha sabido sortearlas.

En realidad tenía 17 ó 18 días de la cirugía cuando hicimos las grabaciones, me quité el parche y quien sabe de cirugías los cambios se dan hasta los 6 y 9 meses; he visto muchos comentarios de que estoy entre Michael Jackson y Pinocho, pero no me afecta, tengo la experiencias de varios realities y ya no me enfocó en lo malo”, sostuvo.

Cyntia comentó que ahora es más segura de sí misma, pues también se sometió a un procedimiento de cambio de sonrisa.

A los 15 años me quitaron 4 dientes para ponerme brackets, se me quedaron esos huecos de los dientes, y tenía pánico de los dentistas, en Survivor se me cayeron esas plaquitas y ahora volví al dentista para ponerme los brakets”, reiteró.

Cyntia platicó sobre sus planes. FOTO: TVAZTECA

Cyntia revela si se haría más cirugías

La chef reiteró que no se hará más cirugías, y que lo que quiere es un bebé.

Ya con eso me quedaría (cirugías), posteriormente lo que quiere es tener un bebé, pero eso Dios dirá si se puede o no, pero de otra cirugía ya no. Hay comentarios donde dicen que me operé toda la cara, pero estaba inflamada”.

Cyntia platicó de sus planes. FOTO: TVAZTECA

Cyntia comentó que su fortaleza mental se la dieron los golpes de la vida.

Creo que la edad me ha dado esos golpes, me han dado sabiduría, no darle importancia a los comentarios de gente. Quiero enfocarme en lo bueno, y dedicar tiempo para mí”, finalizó.

Cyntia no solo es chef, sino que también realiza otros papeles dentro del programa especial de fin de semana.

Cyntia se estrena en Venga la Alegría. FOTO: TVAZTECA







Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos