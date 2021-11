México.- Cyntia González era una de las favoritas del reality "Survivor México", pero no ha corrido igual suerte en “Venga la Alegría”, pues desde que se integró al matutino de TV Azteca ha sido fuertemente criticada.

La chef Cyntia González hasta se hizo un radical cambio de imagen con cirugía incluida con tal de lucir bien para debutar en el programa “Venga la Alegría” fin de semana, pero ni así ha logrado conquistar al público.

Cada fin de semana la chef recibe críticas de los internautas, quienes piden que la saquen del programa de TV Azteca.

Tal parece que eso podría volverse una realidad, pues según información de @LaComadritaOf2, cuenta especializada en temas de la farándula en Twitter, 'Mamá Cyn' como también es conocida la chef, ya tiene un pie fuera de “Venga la Alegría”, además también se reveló quién entraría en su lugar.

Cyntia saldrá de VLA fines de semana y en su lugar se quedará La Bebeshita", se lee en el mensaje de La Comadrita.

Haters y fans de Cyntia González reaccionan

Tras compartir esta noticia las reacciones no se hicieron esperar, pues mientras algunos festejaron la decisión, otros defendieron a Cyntia y unos más preguntaron quién quedaría como chef.

La misma cuenta @LaComadritaOf2 respondió que Alana Literas sería quien se quedaría encargada de la sección de cocina.

Cyntia González se hizo cirugía de nariz y se arregló los dientes, y ahora luce muy diferente a cuando participó en 'Survivor México'. Foto: Instagram

"Ay que bueno. Su cara de fingida simpatía, me arruinaba las mañanas. Necesitan dejar de querer meter a todo mundo de conductor VLA ya está muuuuy explotado, super forzado la verdad", se lee en un mensaje.

"Excelente decisión!! No tengo nada en contra de Cynthia pero definitivamente no es lo suyo, tal vez cocine bien pero no para estar en un programa de TV, todo lo hace mal hecho y trocho que no se antoja. La vdd no tiene estilo", escribió otro usuario en Twitter.

Ojalá y sea cierto. No sé quien le dijo que era buena para estar en TV. No tiene ángel. Bravo por su salida", se lee en otro texto.

Sin embargo, hubo quiénes salieron en defensa de la chef ganadora del segundo lugar de "Survivor México", incluso aseguraron que Cyntia era la consentida y que eran mentiras que la sacarían de VLA.

"Eso es mentira no hay otra cosa de que hablar... mi Cinthia lo hace bien envidiosos que son que no más quieren hablar mal de Cinthia pero no sus sueños Cinthia es consentida Venga la alegría lo dijo su hermano que eso era mentira".

