México.- Luego de 32 años de trayectoria y de estar considerado como uno de los primeros y máximos exponentes del reguetón, Daddy Yankee anunció que se retira de la música.

A través de un video de poco más de tres minutos, Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre verdadero del cantante puertorriqueño, dio a conocer que su gira "La última vuelta" y un nuevo álbum que titulará "Legendaddy" será su despedida perfecta de la escena musical.

Daddy Yankee agradeció a los seguidores que desde que 'nació' el reguetón lo han acompañado. Foto: Captura de video

Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta", fueron las palabras con las que Daddy Yankee comenzó su mensaje.

"Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir este género en el más grande, les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera”, expresó Daddy Yankee.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El cantante de éxitos como “Gasolina” compartió que se esforzó en trabajar para no fallar a sus seguidores ni tener problemas, a base de disciplina, con el objetivo de inspirar a los niños a que sean líderes, sueñen con crecer y trabajen por sus familias.

“En los barrios en donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes; hoy por hoy bajo pa’ los barrios y la mayoría quieren ser cantantes, eso para mí vale mucho”, dijo conmovido.

Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos", dijo el cantante.

Daddy Yankee agregó: "Lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada ‘Legendaddy’, le voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum”.

El reguetonero aprovechó para agradecer al público, colegas, productores, a la radio, la prensa, la televisión, plataformas digitales “y especialmente a ti, que has estado conmigo desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reguetón”.

Daddy Yankee informó que “Legendaddy”, que será su última producción discográfica y en la que mostrará la lucha, la fiesta, la guerra y el romance que tuvo durante sus 32 años de trayectoria, saldrá el jueves 24 de marzo a las 8 de la noche.

Los amo con mi vida, cambio y fuera, se despide Daddy Yankee”.

Ante la publicación de este video en el que de manera oficial anuncia su retiro, Daddy Yankee recibió múltiples mensajes de sus colegas dentro del género reguetón.

"La última vuelta" es el nombre de la gira de despedida del puertorriqueño.

Rauw Alejandro fue uno de los que reaccionó y le escribió: “Gracias por inspirarnos, gracias por tu sacrificio, gracias por to estos años! DY Pa’ siempre”.

“GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS”, escribió J Balvin.

“El mejor de todos los malditos tiempos!!!! Gracias por tanto boss, tu has sido una escuela”, fue el mensaje de Alexio La Bruja.

“Gracias por la buena música, el legado y regalarnos un Género #Reggaeton . Agradecido siempre por la oportunidad. @daddyyankee Legendaddy”, escribió la productora Gaby Music.