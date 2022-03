Daddy Yankee arrasa en su gira de despedida y agota entradas en un día

Ciudad de México.- Daddy Yankee sorprendió a todos tras anunciar su oficial de la música, por lo que sus millones de seguidores en redes sociales se mostraron tristes y a la vez incrédulos de que su artista favorito haya tomado esa decisión.

“El Jefe” del reguetón, como se le apoda mundialmente, dirá adiós con una gira de despedia con conciertos por toda América Latina.

El popular cantante puertorriqueño llamó a su última gira “Última Vuelta World Tour”, la cual está conformada por 42 presentaciones, que inician en agosto y terminarán en diciembre de este año.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

‘La Última Vuelta’ tendrá cinco presentaciones en México. Foto: Especial.

Visitará ciudades como Oregon, Nueva York, Portland, San José, Las Vegas, Dallas, Boston, Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires, Guayaquil, Panamá, Santo Domingo, Cali, Quito y Medellín, entre otras. En México los boletos los tiene a la venta Ticketmaster.

Raymond Ayala, nombre real del artista puertorriqueño, compartió un video en su Instagram en el que aseguró: “Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado”.

¿Qué ciudades en México visitará Daddy Yankee?

Durante su recorrido por toda América, “La Última Vuelta World Tour” verá al cantante puertoriqueño en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, y El Salvador, entre otros países.

Los fans en México están muy emocionados, pues es uno de los países que tendrá más presentaciones ya que serán cinco conciertos durante su estancia en tierras mexicanas:

14 de agosto - Rosarito.

21 de agosto - Rosarito.

24 de noviembre - Monterrey.

26 de noviembre - Guadalajara.

2 de diciembre - Ciudad de México.

“El Jefe” del reguetón dice adiós después de 32 años de carrera. Foto: Especial.

El reguetonero puertorriqueño se despidió de sus seguidores con la publicación el pasado jueves de su último disco, “Legendaddy”, en el cual presenta 19 temas con grandes colaboraciones, con el que la leyenda de la música latina dice adiós a una carrera de 32 exitosos años.

Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos (jóvenes) a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos”, reflexionó.

ebecerril@am.com.mx