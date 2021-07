México.- Dalilah Polanco, quien ha destacado en Televisa como actriz y conductora, renegó de su participación en “La Familia Peluche”, el programa de comedia protagonizado por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, que tuvo tres divertidas temporadas.

La artista de 43 años de edad fue la invitada del programa “Faisy Nights”, en donde reconoció en entrevista con Faisy, que haber interpretado el papel de Martina en “La Familia Peluche”, afectó su carrera como actriz.

La hija de la bailarina Aída Polanco y el músico Cutberto Pére contó que cuando incursionó en el programa, en el año 2002, ella era muy dramática, por lo que nunca pensó que la secuela del programa “Derbez en Cuando” le cambiaría la vida y todos la verían con cara de chiste.

Asimismo, Dalilah expresó que aunque sí le gusta hacer comedia, también le gusta que la traten como la actriz profesional que es.

Disfruto mucho lo que hago, me la paso muy bien, me gusta mucho mi profesión, me agrada reír o llorar; gracias a dios hay productores que me han visto cara de actriz y no solo de comediante. He trabajado en diferentes producciones donde me la paso llorando, pero me la paso muy bien, también me ha llegado mi airecito de La Rosa de Guadalupe. Me han pegado, me han violado me han matado... muy bonito”, comentó.