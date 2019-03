Daniel Bisogno cuenta cómo fue el encuentro que tuvo con Atala Sarmiento

A casi un año de la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando y de la televisora Tv Azteca, para la cual trabajó por más de 14 años, este fin de semana, su ex compañero Daniel Bisogno junto con Mónica Castañeda tuvieron un encuentro un poco incómodo con Atala.

Atala y Daniel eran muy buenos amigos cuando ella aún estaba en Ventaneando.

De acuerdo con información al portal de noticias Hola, el concierto de Yuri y Las Pandoras, fue el lugar donde los conductores de Ventaneando se encontraron frente a frente con Atala Sarmiento y durante el incio del programa del día de ayer, Pati Chapoy cuestionó a Daniel "Y tú, ¿te encontraste con?" para que Daniel contara lo que pasó exactamente en el lugar.

Pati, estuvimos la Castañeda y yo, precisamente en el concierto de Yuri y Pandora y, no sabes todo lo que pasó ahí, qué artistas (...) y esto que nos encontramos con ¡Ata! (...) Ata, ahí de frente, la Castañeda estuvo de testigo ahí.", explicó el conductor.

Durante el programa, Daniel Bisgno y Mónica Castañeda tuvieron un espacio para contar lo que realmente pasó e incluso, ambos escenificaron el encuentro, que según ellos, no fue del agrado de Atala, "Volteo y lo primero que veo es Ata, la cara de Ata ahí", dijo Daniel, pero Pati Chapy lo interrumpió cuestionándolo "¿Por qué no dices el nombre completo?, ¿tienes miedo?"

Atala Sarmiento Soler y, volteo, y se me queda viendo y se va.", respondió Daniel.

Mónica Castañeda, confesó sentirse sorprendida por la reacción que tuvo Atala Sarmiento y ella también habló al respecto durante el programa.

Yo la verdad que sí me sorprendí. Yo, después de todo eso, que ya va a ser un año, nunca me la había encontrado en ningún lado y, pensé, por el mensaje que a mi ella me mandó cuando se despidió...", contó Mónica,.

Pati Chapoy interrumpió a Mónica Castañeda para preguntarle si ella creía que Atala la iba a saludar, a lo que Mónica respondió:

Sí, porque pensé que eso que me escribió era real y ya me di cuenta de que creo que no."

Para que fuera mejor entendido por el público, Mónica y Daniel decidieron escenificar el encuentro, Mónica interpretándo a Atala y Daniel a sí mismo.

A parte, no está bien que se metan en la fila, si había una fila se hubieran quedado ahí y no nada más porque no nos querían saludar se meten.", señaló Mónica Castañeda antes de imitar la forma en que Atala los ignoró.

Pese a que Atala en ningún momento se detuvo para saludarlos, Daniel enfatizó que David Roenas, esposo de la conductora, sí lo hizo.

El esposo de Atala sí saludó a Daniel Bisogno.

Luego atrás venía David, su esposo, que siempre ha sido muy amable conmigo y ya pasó y le dije '¿Qué pasó mi David?' y sí me saludó."

Sin duda, el encuentro entre Atala y sus ex compañeros, significó que a final de todo, no terminaron tan bien como se ha dicho.