Daniel Bisogno insulta a seguidor de AMLO, ofrece disculpas y se va de redes sociales

México.- Después de hacer comentarios desafortunados, con los cuales el conductor de 'Ventaneando', Daniel Bisogno arremetió en contra de un seguidor del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se disculpó públicamente y se despidió por un tiempo de las redes sociales.

Tras dimes y diretes con un usuario de Twitter, de quien explica el conductor, recibió amenazas en contra de su hija y agredió verbalmente en un tuit que ya borró, estalló y no se quedó callado.

Pin… jodido muerto de hambre, ignorante, lame hue… de un pen… peor que tú. Eres deleznable, pin… descerebrado, compra cuentos de un mequetrefe mientras no tienes ni pa tragar. Así son los excrementos cerebrales que nacen, viven y mueren en la pobreza absoluta. Imbécil (sic)”, fue uno de los comentarios que escribió Bisogno.

Las críticas por parte de muchos seguidores de AMLO, no tardaron en inundar la red social con quejas hacia el conductor de ‘Ventaneando’, lo señalaron de clasistas y fuera de lugar.

No es el primer escándalo en el cual se ve envuelto el conductor, pero en esta ocasión decidió ofrecer una disculpa pública a través de un comunicado, y explicó que contestó de esa manera, pues se metieron con lo que más ama, su hija de cuatro años, Michaela.

Al final, el polémico actor y conductor de TV Azteca aseguró que se retirará por un tiempo de su cuenta de Twitter.

Voy a hacerme un lado un rato de esta red, no sin antes reiterarles mi cariño y a la gente que me quiere y a la que no, también. Una disculpa de corazón a la gente que pude haber ofendido”, escribió Daniel Bisogno.