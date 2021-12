México.- A Daniel Bisogno no le quedó otra que salir al aire cubriéndose el rostro con un cubrebocas, y no precisamente por tener algún virus contagioso.

El conductor de "Ventaneando" contó cuál fue la vergonzosa razón por la que tuvo que aparecer frente a la cámara usando un cubrebocas.

Bisogno contó que días antes había perdido la carilla de un diente en una visita a un restaurante de comida japonesa.

Con cubrebocas lució Daniel Bisogno durante todo el programa de 'Ventaneando'. Captura de video

"Estaba en un restaurante japonés y de repente no sé cómo muerdo y me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente... el diente pues", explicó.

Agregó que lo peor es que no lo encontró "posiblemente me lo tragué", dijo; tras este accidente en la noche tuvo que correr a buscar una dentista, pues era prácticamente de madrugada, y afortunadamente le pusieron una carilla provisional.

Se le vuelve a caer el diente

Desgraciadamente, poco antes de salir al aire en el programa de TV Azteca “Ventaneando” volvió a tener un accidente con su diente, luego de que la productora le ofreció una empanada.

“Muerdo la empanada y digo ‘ay, me tocó una piedra…’ me doy cuenta y empiezo a calar y otra vez se me cayó (la carilla del diente)... se partió en dos", confesó.

Los compañeros conductores de Bisogno le hicieron bromas por quedarse chimuelo. Captura de video

“Por suerte mi odontólogo el señor Octavio Acevedo, primo de la señora Chapoy, me va a recibir ahorita terminando porque tengo función de teatro, ¿cómo voy a estar chimuelo?”, dijo Bisogno.

Sus compañeros conductores Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente y Ricardo Manjarrez bromearon con él, y por más que le insistieron que mostrara ante las cámaras cómo se veía chimuelo, Bisogno se negó.

No puedo enseñarle, no lo voy a enseñar... lo que sea antes de perder la belleza que de eso vivo”, aseguró Bisogno.

Daniel explicó que el diente que sufrió el percance fue el que está al lado derecho de los dos centrales superiores.

“Tengo que correr ahorita terminando el programa a que me pongan mi carilla… es muy vergonzoso”, dijo el conductor de TV Azteca.

En redes sociales Bisogno bromeó por su situación.

@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE@DaniBisogno muy a su estilo revela al público querido por qué estará todo el programa con cubrebocas. ���� #Ventaneando pic.twitter.com/GapilPDRSi — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 17, 2021

Las noticias de AM en

Síguenos