Daniel Radcliffe admite que, alcoholizado, tuvo intimidad con fans de Harry Potter

Londres.- En el momento cumbre de su carrera, durante la filmación de las películas de Harry Potter, el actor Daniel Radcliffe llevaba una vida de estrella de cine que lo llevó a vivir la vida nocturna al máximo y acostarse con fans de la saga a las que no conocía.

Así lo dio a conocer el mismo actor de 30 años en una entrevista que concedió en 2012 a The Mirror, en la que admitió haberse acostado con las ‘groupies’ o fans de su saga.

Siempre me puso muy nervioso lo de los fans. Me gusta que alguien me guste antes de acostarme con alguna mujer. Sabes que tendrás que hablar con ella después, incluso si es una aventura de una noche”, dijo Daniel Radcliffe.

“Quiero decir, eso ha sucedido, pero en general he conocido a la persona. Aparte de algunas veces cuando estaba bebiendo”, contó.

El actor nacido en Londres, Reino Unido, confesó que no extraña los días cuando se embriagaba y tenía intimidad con fans desconocidas, prefiere su vida como es actualmente.

Me gusta tener novia. Tengo una vida loca, alguien me dirá que iremos a un aeropuerto y sé vagamente lo que estamos haciendo, pero no tengo idea de cuándo, así que me tomo un día a la vez”, señaló.