Ciudad de México.- Héctor Parra, más recordado por la telenovela “La Pícara Soñadora”, enfrenta una formal prisión luego de que su hija Alexa Parra lo demandara por abuso sexual, lo que su hija mayor Daniela Parra, siempre ha puesto en duda.

Alexa Parra y su madre Ginny Hoffman, denunciaron a Héctor Parra de corrupción de menores y abusos sexuales, pues aseguran que el actor tocaba indebidamente a Alexa desde que tenía 14 años de edad.

Parra fue detenido el pasado 15 de junio por la Fiscalía de la Ciudad de México y fue trasladado al reclusorio oriente, donde enfrenta los días de la mejor manera, aseguró Daniela Parra al programa “Suelta la Sopa”.

A la joven le preguntaron que si le tiene rencor a Ginny Hoffman por haber mandado a su padre a la cárcel.

Mira, nunca nadie me había hecho esta pregunta, a ella… mmmm... igual como ella me trató con indiferencia toda su vida, yo no la tengo que perdonar o no, a mí esa señora simplemente no me viene, quiero que pague por lo que está haciendo, porque mira odiar a alguien también es un sentimiento que está dentro de mí y yo no quiero a esa señora dentro de mí de ninguna manera”.