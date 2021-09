¡Ya no se esconden! Así presumen Daniella Álvarez y Daniel Arenas su amor

México.- Daniella Álvarez y Daniel Arenas ya no tienen problemas en gritar su amor ante el mundo, pues aunque desde hace tiempo se sabía que entre los dos había algo, no habían querido publicar en sus redes alguna foto juntos, hasta ahora.

Primero fue la ex Miss Colombia quien en su cuenta oficial de Instagram posteó una foto en la que aparece con su novio, el actor Daniel Arenas, junto a la cual escribió simplemente “My valentine” y el emoticón de corazón.

El protagonista de la telenovela de Televisa “S.O.S. Me estoy enamorando” no se quedó atrás, pues después publicó otra imagen en la que aparece junto a la ex reina de belleza, quien perdió una pierna debido a un problema de salud.

Esta fue la primera foto que se tomaron juntos, dicen que ahí todavía eran amigos. Foto: Instagram

Acompañando esta imagen, Daniel Arenas escribió:

Nuestra primera foto. Ahí éramos Amigos. Hoy somos dos Amigos que se AMAN. Gracias por tu Amor y Amistad mi Tocayita Te AMO con mi Alma”.

Compañeros de actuación de Daniel Arenas no dudaron en felicitar a los enamorados Adriana Louvier escribió:” Que bueno verte feliz”, mientras que África Zavala puso: “Dios los bendiga”.

Son tan bellos”, escribió Irán Castillo, actriz con quien Daniel protagoniza su más reciente telenovela.

Daniella Álvarez no lo había revelado

Apenas el pasado 2 de septiembre se pudo comprobar lo que era un rumor, que el actor y la ex reina colombiana, eran pareja, y esto por un comentario que escribió Daniel en una foto del recuerdo que publicó Daniella.

Los rumores de una relación entre Daniel Arenas y Daniella Álvarez comenzaron luego de captarlos juntos. Foto: Instagram

