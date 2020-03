Danielle Dithurbide sufre depresión; estrella su vehículo con su puerta

No son pocas las personas que temen ir a terapia psicológica o psiquiátrica cuando padecen de algún trastorno como la depresión, por miedo al “qué dirán”. Es por eso que la periodista Danielle Dithurbide se atrevió a compartir su experiencia para invitar a otras personas a no descuidar su salud mental.

Durante una entrevista con la revista Clase, la periodista compartió que ella misma se negaba a ir a terapia al principio, a pesar de saber que no estaba bien.

“Nunca había aceptado ir a terapias de ningún tipo, incluso, me parece es algo que está de moda, lo respeto, sin embargo, es algo a lo que yo me había negado. Y es que al principio no aceptas ir con alguien y platicarle que no te está yendo bien, pero es justo cuando realmente estás pasando por una crisis. Yo considero que tener un problema emocional es como tener una gripa, tienes que ir a consulta y atenderte la enfermedad”, comentó en entrevista.

Sin embargo, ahora ha aceptado que la depresión es un padecimiento mental y como cualquier otra enfermedad, debe ser atendida.

Lo importante es racionalizar las cosas, aceptar que no estás bien y que necesitas ayuda y que lo último es que te avergüences por lo que estas pasando”, explicó.

Así fue el incidente de la puerta

Comentó que desde hace aproximadamente un año está en tratamiento por su depresión, pero que debido a su enfermedad llegó a tener incidentes bastante fuertes, como una ocasión en que estrelló su camioneta contra la puerta del edificio de departamentos donde vive.

“Quiero ser enfática, si tienes una enfermedad, cualquiera, se atiende, pero si tienes una enfermedad mental, es porque te está fallando el cerebro, es literal y entonces reaccionas de maneras distintas. Yo desafortunadamente una ocasión tuve un episodio desagradable y fue una vez que no me habrían la puerta del estacionamiento de mi departamento y entonces estrellé por lo menos cinco ocasiones la camioneta contra la puerta. Si me preguntan que pretendía al hacerlo podría decir no lo sé. No lo recuerdo. Lo mío es un trastorno mental y no sé de dónde venga, pero tengo identificados los momentos en mi vida que han sido complejos, pero no identifico porque se origina mi enfermedad”, compartió.

La periodista contó que aunque ya se siente mejor, continúa tomando sus medicamentos y yendo a terapia para tratar la depresión y la ansiedad.

“Continúo tomando medicamentos y en muchos momentos de mi vida me hubiera dado vergüenza decirlo ahora ya no y sí me hacen sentir bien continuaré con ellos. Voy muy bien y me siento feliz y orgullosa de mi proceso y contenta con mi trabajo, lo disfruto de maravilla. Espero que comentar esto sea un gran mensaje para la gente y si siente pasar por un momento complicado en su vida lo enfrente”, comentó.

No son pocos los famosos que han sufrido de depresión en algún grado, pero poco a poco más se atreven a compartirlo con su público, para crear conciencia e invitar a sus fans a buscar ayuda si la necesitan, como hizo Residente con su más reciente canción como solista.