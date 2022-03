Danilo Carrera revela que sí lo querían sacar de Egipto 'por guapo'

CDMX.- Danilo Carrera recorrió Egipto, donde aseguró que lo quisieron correr por atractivo.

Platicó que de visita en aquel país, las mujeres lo seguían, hasta lo acosaron, lo que provocó celos que acusaron de atentar contra la religión.

"Fue una situación increíble, decían que atentaba contra la religión, me querían sacar del país... cuando llega alguien y las chicas se van con él, los otros hombres sienten celos", explicó Danilo Carrera.

El actor ecuatoriano, reveló que no lo querían en ese país por ser atractivo.

No pueden deportar a nadie por estar galán, no es un crimen en ningún país del mundo... había gente que no nos quería ahí, pero las mujeres sí y yo siempre las he amado y ellas a mí", indicó en entrevista a Quién.