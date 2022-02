México.- Danna Paola dejó muy claro a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México que hoy en día es muy feliz porque se deshizo de gente 'tóxica' luego de que la prensa le preguntó por Eleazar Gómez y Alex Hoyer.

La cantante del éxito “Mala Fama” aterrizó en la Ciudad de México y los medios de comunicación aprovecharon para cuestionarla sobre las recientes declaraciones de su exnovio Eleazar Gómez.

Danna Paola lanzó el tema "Cachito" junto a Mau y Ricky en 2021./ Foto: Instagram

El actor que fue acusado de violencia por la modelo Tefi Valenzuela, dijo que luego de haber estado en la cárcel, ahora retoma su vida y se dedica a ayudar a otros a través del altruismo.

Lee también: Bad Bunny posa con mini vestido rosa, calcetas y tacones para la marca Jacquemus

Y para hacer nota, la prensa le preguntó a Eleazar si en algunas de estas nobles causas, invitaría alguna vez a sus excompañeras de la telenovela “Atrévete a Soñar”: Violeta Isfel y Danna Paola, con quien tuvo un romance hace unos años.

“Bueno, hace mucho tiempo que no las veo (a Danna Paola y a Violeta Isfel), les mando un saludo grande a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reune, por supuesto que sí, es una gran causa”, respondió el actor.

Eleazar Gómez promueve su canción "Contigo"./ Foto: Instagram

Esta declaración llegó a oídos de Danna Paola a su llegada al país y su opinión sobre la nueva vida de su exnovio, fue breve pero contundente.

“Qué bueno, me da mucho gusto (que Eleazar se dedique al altruismo)”, dijo Danna Paola, y agregó que no tiene contacto con él.

Lee también: Dani Flow es el rapero de Guanajuato que firmó Universal Music ¿qué dice Santa Fe Klan?

Se molesta Danna Paola por meter a sus exnovios

La prensa que se encontró a Danna Paola en el Aeropuerto de la Ciudad de México, también le preguntó por su otro exnovio, el cantante Alex Hoyer.

La reacción de la intérprete de ‘Patito’ en “Atrévete a Soñar” fue de molestia al escuchar el nombre del artista, pues se rumora que no la pasó muy bien cuando fueron pareja.

“Ay amigos, de verdad, o sea, move on, estamos en otros tiempos. Yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas”, respondió.

Alex Hoyer es un cantante emergente de Los Ángeles de 24 años./ Foto: Instagram

Aunque Danna Paola nunca confirmó sus noviazgos con Eleazar Gómez ni con Alex Hoyer, en redes sociales existen fotografías donde están juntos, que fueron tomadas por fans o por los paparazzis.

Lo único que Danna Paola aclaró sobre los rumores de violencia emocional por parte de Alex Hoyer, fue que ella nunca permitiría ningún tipo de agresión hacia su persona.

Las noticias de AM en

Síguenos